Иванцов: постучим по дереву, или мир приоткрывается для туризма

Эксперт в области туризма рассказал о том, что мировой туризм активно сдвинулся с точки ковидной изоляции и дал региональный обзор стран, которые можно посетить этим летом.

Утро на Sputnik’e Иванцов: постучим по дереву, или мир приоткрывается

Сегодня мировая туристическая отрасль ожила и все активно сдвинулось "туристической лавиной" с мертвой точки. Люди, в свою очередь, заждались хорошего отдыха и лета, которое уже частично проходит. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова мы поговорили с экспертом в области туризма Алексеем Иванцовым.

"Картина меняется, с 1 июля мы ожидаем упорядоченных правил игры. Но мир уже хорошо приоткрыт. Скорее всего, сейчас доигрывают сценарий под названием "всеобщая вакцинация" и страны уравнивают правила въезда: впускают с любой вакциной или только из списка, требуют наличие ПЦР-тестов", - говорит эксперт.

Иванцов отметил, что тотальный или огульный запрет на въезд в страны мира, за исключением ряда стран, уже отсутствует. Недоумение в этом списке вызывают страны Европы, где правила въезда и пребывания очень сильно разнятся.

В Великобританию, к примеру, вообще не понятно как въехать, если власть особо не впускает даже собственных граждан.

"Сейчас спохватились те страны, которые заточены под туризм, поскольку они потеряли туристический сезон 2020 года и частично июнь этого. Я думаю, что с июля отмашку для старта туристического сезона дадут даже самые упертые страны", - заключил собеседник.

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