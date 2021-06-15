18:39 15 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.47
  • USD17.71
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.66
Поиск
Алексей Иванцов
© Sputnik / Osmatesco

Иванцов: постучим по дереву, или мир приоткрывается для туризма

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/0e/35114823.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210615/35114825/ivantsov-postuchim-po-derevu-ili-mir-priotkryvaetsya-dlea-turizma.html

Эксперт в области туризма рассказал о том, что мировой туризм активно сдвинулся с точки ковидной изоляции и дал региональный обзор стран, которые можно посетить этим летом.

Утро на Sputnik’e
Иванцов: постучим по дереву, или мир приоткрывается

Сегодня мировая туристическая отрасль ожила и все активно сдвинулось "туристической лавиной" с мертвой точки. Люди, в свою очередь, заждались хорошего отдыха и лета, которое уже частично проходит. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова мы поговорили с экспертом в области туризма Алексеем Иванцовым.

"Картина меняется, с 1 июля мы ожидаем упорядоченных правил игры. Но мир уже хорошо приоткрыт. Скорее всего, сейчас доигрывают сценарий под названием "всеобщая вакцинация" и страны уравнивают правила въезда: впускают с любой вакциной или только из списка, требуют наличие ПЦР-тестов", - говорит эксперт.

Иванцов отметил, что тотальный или огульный запрет на въезд в страны мира, за исключением ряда стран, уже отсутствует. Недоумение в этом списке вызывают страны Европы, где правила въезда и пребывания очень сильно разнятся.

Греческий флаг на смотровой площадке Акрополя
© Sputnik / Владимир Родионов
Власти рассказали, пустят ли молдавских туристов в Грецию

В Великобританию, к примеру, вообще не понятно как въехать, если власть особо не впускает даже собственных граждан.

"Сейчас спохватились те страны, которые заточены под туризм, поскольку они потеряли туристический сезон 2020 года и частично июнь этого. Я думаю, что с июля отмашку для старта туристического сезона дадут даже самые упертые страны", - заключил собеседник.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Зеленский заявил о намерении сделать Чернобыль "магнитом для туризма"
Черногория разрешила свободный въезд в страну туристам из Молдовы
Маня: нужен ли "прививочный паспорт" для граждан Молдовы

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Локтевые приветствия и встречи: яркие фото с саммита G7
Кипит работа: корреспондент побывала на вилле Ла Гранж, где пройдет саммит Путина и Байдена
Видео: подготовка виллы Ла Гранж, где пройдет встреча Путина и Байдена
Чемпионат Европы по футболу
Чемпионат Европы по футболу - 2020: группы и календарь матчей

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться