"Утро на Sputnik'e": раздавит ли Молдову железная пята олигархии

Пригодится ли Молдове украинский опыт борьбы с олигархатом или он окажется губительным для экономики страны.

Президент Украины В. Зеленский недавно передал в Верховную раду проект закона об олигархах, который, по его мнению, в случае принятия станет началом конца кланово-олигархической системы украинской экономики.

Олигархам, согласно закону, присваивается определенный статус, а о своих контактах с политиками они будут обязаны докладывать властям. Применим ли подобный план для Молдовы, или подобные законы противоречат основным правам человека и отрицают презумпцию невиновности?

И о туризме – какие страны готовы принять граждан Молдовы и насколько реально сейчас планировать самостоятельные путешествия. Обо всем этом в беседе с доцентом кафедры права Университета Константина Стере, адвокатом Павлом Мидриганом и профессиональным путешественником Алексеем Иванцовым.

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