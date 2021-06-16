Дробницкий: холодная война уже идет

В XX веке холодную войну было вести гораздо комфортнее. Были два разных лагеря, разделенные железным занавесом, в этих условиях вести ее было намного легче. Тогда линии соприкосновения проходили по десяткам тысяч людей, которые участвовали во взаимодействии, – это были МИДы, торгпредства и прочее. Сейчас, когда в процесс включены десятки миллионов людей, делать это гораздо сложнее. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал американист, политолог Дмитрий Дробницкий.
"Но тем не менее холодная война уже идет, если считать противостоянием рассматривание друг друга в качестве недружественных государств. И очевидно: попытка сделать хуже другому, а значит, сделать лучше себе – это и есть холодная война, которая уже идет", – заявил политолог.
"А деэскалация совсем не означает, что наши страны стали друзьями. Это значит, что в режиме жесткой конкуренции и противоборства есть некие линии, за которые заходить нежелательно, поскольку за ними может произойти непредсказуемый конфликт. У американцев есть выражение settle down – то есть некое устаканивание режима", – говорит американист.
Избежать такого противостояния и конкуренции, по мнению Дробницкого, невозможно, от нее никуда не деться и ее не отменить. Единственное, в чем кроется опасность, и на это указывают многие эксперты, – это ухудшение отношений между Россией и США "ввиду скоропалительности и заносчивости глобального начальства".
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