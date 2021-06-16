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Дмитрий Дробницкий
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Дробницкий: холодная война уже идет

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Sputnik Молдова
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В преддверии саммита Россия – США, который пройдет в Женеве 16 июня, американист объяснил, почему холодная война уже идет и в чем опасность "резкой заносчивости глобального начальства".

Утро на Sputnik’e
Дробницкий: холодная война уже идет

В XX веке холодную войну было вести гораздо комфортнее. Были два разных лагеря, разделенные железным занавесом, в этих условиях вести ее было намного легче. Тогда линии соприкосновения проходили по десяткам тысяч людей, которые участвовали во взаимодействии, – это были МИДы, торгпредства и прочее. Сейчас, когда в процесс включены десятки миллионов людей, делать это гораздо сложнее. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал американист, политолог Дмитрий Дробницкий.

"Но тем не менее холодная война уже идет, если считать противостоянием рассматривание друг друга в качестве недружественных государств. И очевидно: попытка сделать хуже другому, а значит, сделать лучше себе – это и есть холодная война, которая уже идет", – заявил политолог.

Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2021 году. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Результат известен заранее. Чего не случится после женевского саммита
Возможно, допустил Дробницкий, что из-за скоропалительности саммита и заносчивости американской стороны итоги встречи лидеров двух стран могут привести к новому обострению отношений между Россией и США.

"А деэскалация совсем не означает, что наши страны стали друзьями. Это значит, что в режиме жесткой конкуренции и противоборства есть некие линии, за которые заходить нежелательно, поскольку за ними может произойти непредсказуемый конфликт. У американцев есть выражение settle down – то есть некое устаканивание режима", – говорит американист.

Избежать такого противостояния и конкуренции, по мнению Дробницкого, невозможно, от нее никуда не деться и ее не отменить. Единственное, в чем кроется опасность, и на это указывают многие эксперты, – это ухудшение отношений между Россией и США "ввиду скоропалительности и заносчивости глобального начальства".

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Теги:
холодная война, Россия, США

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