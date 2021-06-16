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Виктория Легранова
© Photo : mirnov.ru

Легранова: какое оружие России превосходит оружие НАТО

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Sputnik Молдова
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Военный эксперт и бывший сотрудник НАТО рассказала, какие "глаза и уши" появились у России и что послужило толчком для создания нового типа оружия стратегического назначения.

Утро на Sputnik’e
Легранова: какое оружие России превосходит оружие НАТО

Прикладными средствами для успешного ведения боевых действий является система радиоэлектронной разведки. Стоит отметить, что Россия сделала шаг в области пассивных средств, которые, ничего не излучая, собирают электромагнитную обстановку в зоне боевых действий и определяют расположение элементов и видов вооружения в пространстве. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала военный эксперт и экс-сотрудница НАТО Виктория Легранова.

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© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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"Такие системы активно используют и технологии нового поколения радиоэлектронной разведки - эффект резонирующих частот в противофазе, которые на достаточно большом расстоянии распознают американскую технологию "стелс". Именно поэтому США постепенно от нее уходят", - рассказала военный эксперт.

Первой технологией, считает Легранова, можно назвать то, что у России появились "глаза и уши", и это не связано с какими-то типами радаров и космической группировкой. Это тот элемент, который в рамках ведения войны не виден и не слышен.

"Вторая очень важная технология – это оружие стратегического назначения, то есть, по сути, ядерный носитель нового поколения. Эта история начала развиваться после того, как американцы вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО)", - продолжила бывший сотрудник НАТО.

В заключение Легранова рассказала о задаче, которую Россия перед собой поставила и успешно реализовала. Ее основная цель – получить скорости, которые бы перехватывали систему ПРО и препятствовали уничтожению стратегических наступательных вооружений Российской Федерации, а также позволяли прорываться на большие расстояния через оперативно-стратегическую оборону ядерных сил противника.

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Теги:
Россия, НАТО

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