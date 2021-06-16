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"Утро на Sputnik'e": чего ждать от встречи Путина и Байдена

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Оттепель, разрядка или кристаллизация новой холодной войны – чем может закончиться сегодняшний саммит РФ - США.

Встреча Байдена и Путина пройдет сегодня, 16 июня, на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве. Политики проведут очную встречу впервые с момента вступления Байдена в должность.

Вилла Ла Гранж в Женеве.
© AP Photo / Markus Schreiber
Заграждения и колючая проволока – как готовятся к саммиту Байдена и Путина
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В свою очередь, поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года. Какие ожидания у экспертов?

А также – существует ли паритет вооружений России и США и в чем Россия превосходит блок НАТО?

Обо всем этом - в беседе с американистом Дмитрием Дробницким и военным экспертом Викторией Леграновой.

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Теги:
Джо Байден, Владимир Путин

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