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Владимир Гараба
© Photo : Аргументы и факты в Молдове

Гараба: все забыли о страшной угрозе

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Sputnik Молдова
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Во Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой эколог рассказал о том, на сколько уменьшились орошаемые земли в Молдове и для чего необходим мониторинг эрозии.

Утро на Sputnik’e
Гараба: все забыли о страшной угрозе

Одним из эффективных методов борьбы с опустыниванием является активная посадка деревьев в поймах рек, где происходит заселение и отвод соленых вод. А для повышения плодородия почв необходимо увеличивать площади орошаемых земель. Они в Молдове уменьшились с 300 тысяч до 30-35 тысяч гектаров. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эколог и председатель территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба.

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"Чтобы засушливые годы в Молдове обеспечить устойчивым урожаем, необходимо применять орошение, а также увеличить объем органических и минеральных удобрений, который мы десятикратно уменьшили", - говорит эколог.

Гараба убежден, что обеднение почв, их деградация и эрозия, а также уменьшение количества удобрений снижает продуктивность молдавских земель. В Республике Молдова борьба с эрозией как с наиболее наглядным примером опустынивания не ведется.

"В Молдове исчезли научные учреждения и предприятия, которые вели борьбу с эрозией: почвенный институт, ряд отделений при Академии наук, производственные объединения Fertilitate. Сегодня каждый борется с эрозией сам, а такого быть не должно", - считает председатель территориальной организации Экологического движения Молдовы.

Эксперт заключил, что главная проблема республики в борьбе с опустыниванием – это отсутствие мониторинга эрозии. Для этого по всей стране необходимо создать сеть пунктов, которые будут вести оценку масштабов. Сегодня эти пункты не работают, поэтому реальная ситуация неизвестна. Хотя, если присмотреться, невооруженным глазом видно, как дождь смывает огромный объем почв в поймы рек.

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