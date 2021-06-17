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Василий Кантаржи
© Sputnik / Osmatesco

Кантаржи: правильно ли посчитали в России количество молдавских мигрантов

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
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Социолог объяснил, каких именно мигрантов надо считать и где зарыт камень преткновения относительно реального числа бывших молдавских граждан.

Утро на Sputnik’e
Кантаржи: правильно ли посчитали в России количество молдавских мигрантов

Партия социалистов заявляла о 400 тысячах молдаван, которые живут и работают в РФ. Однако данные российской статистики и маркетинговых исследований, проводимых в Москве, в том числе и экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), показывают, что на 1 декабря 2020 года в РФ находилось 205 747 граждан Молдовы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова мы поговорили с социологом Василием Кантаржи.

"Я считаю, что эти цифры близки к истине, но тут надо четко понимать, какими определениями мигрантов оперирует данное исследование", - заявил эксперт.

Скорее всего, считает Кантаржи, речь идет о краткосрочных мигрантах - это классические трудовые мигранты. В целом выходцев из Республики Молдова в России, конечно, намного больше, но это уже натурализованные российские граждане, а не трудовые мигранты.

"Я думаю, что между этими двумя определениями и проходят все недоразумения и недопонимания относительно реального количества наших бывших граждан на территории России. Молдова не является единственной страной в мире, граждане которой так массово вовлечены в подобного рода процессы", - говорит социолог.

Флаги Молдовы и России
© Sputnik / Mihai Caraus
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Политики, по мнению Кантаржи, всегда проявляли достаточный уровень лицемерия, и данный случай не является исключением. Вспомним недавний спор по числу участков за рубежом для наших мигрантов: одни говорили, что те не заслуживают принимать участие в голосовании и голосовать не должны, другие выступают против.

"На мой взгляд, здесь все абсолютно ясно: Конституция говорит о праве на участие в выборах всех граждан страны, а поскольку трудовые мигранты в России или в европейских странах являются нашими гражданами, то их право на участие в выборах защищено Конституцией Республики Молдова", - заключил собеседник.

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