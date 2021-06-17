"Утро на Sputnik'e": сколько молдаван в России на самом деле

Новый мониторинг экономической ситуации в России был подготовлен коллективом экспертов Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара (Института Гайдара) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Согласно исследованию, число молдавских трудовых мигрантов в РФ к маю 2021 года снизилось более чем на 50%. Насколько точны эти исследования и что означают эти тенденции?

А также – 17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Что в Молдове с иссушением земель?

Обо всем этом - в беседе с социологом Василием Кантаржи и экологом Владимиром Гарабой.

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