Ковалев: вредят ли экономике России санкции Запада

Эксперт объяснил механизм, который запускается тщательно продуманными антироссийскими санкциями со стороны Запада, и напомнил об обратном эффекте.

Утро на Sputnik’e Ковалев: вредят ли экономике России санкции Запада

Санкции всегда наносят урон. Нужно понимать, что санкции – это улица с двусторонним движением: они наносят урон как экономике России, так и экономике США. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал первый замдекана Высшей школы экономики РФ Игорь Ковалев.

"Если американцы хотят инвестировать в российскую экономику и видят в этом преимущество, экономическую выгоду и возможность получить дополнительную прибыль, а им этого не дают, то, конечно, это минус", - говорит эксперт.

Ковалев напомнил об ответных действиях и контрсанкциях. Если к ним присмотреться внимательно, то можно увидеть, что в наиболее чувствительных для американской экономики сферах санкции отсутствуют.

Речь идет о сотрудничестве США и России в космосе и тех отраслях, которые важны для экономики США: там санкционные меры не принимаются и не работают.

"Санкции, прежде чем их ввести, всегда тщательно продумывают, поскольку очевидно, что они могут иметь и обратный эффект, негативно сказавшись на той стороне, которая их вводит", - заключил собеседник.

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