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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": ветеран внешней разведки РФ делится секретами

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https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210618/35159254/veteran-razvedki-sekrety.html

Геополитический расклад в мире непрост и даже тревожен – чем закончится противостояние полюсов силы?

Итоги встречи Путина и Байдена продолжают обсуждаться. Является ли это событие по-настоящему важным или это рядовая, рабочая встреча? Правда ли, что холодная война уже идет? Ждет ли мир оттепель и новая перестройка?

А также – насколько серьезный ущерб наносят экономике России западные санкции.

Обо всем этом – в беседе с полковником службы внешней разведки России в отставке, ветераном группы "Вымпел" Львом Корольковым и первым заместителем декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорем Ковалевым.

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Теги:
разведка, холодная война

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