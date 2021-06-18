Михеев - о Путине, который вне конкуренции, и о Байдене – заложнике Трампа

Утро на Sputnik’e Михеев: о Путине, который вне конкуренции, и о Байдене – заложнике Трампа

По итогам переговоров Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление, которое посвящено контролю над стратегическим вооружением: "Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана". По этой проблематике страны намерены запустить комплексный двусторонний диалог.

Эта встреча не ставила перед собой цель перезагрузки. Наоборот, президенты США и России совершенно четко обозначили свои позиции и спокойно, но уверенно заявили, что интересы двух стран по многим позициям принципиально расходятся. Основная цель встречи находится в сфере стратегической стабильности. Если говорить простым языком, то речь идет о том, чтобы не началась Третья мировая война, и о том, чтобы хоть на каком-то уровне возобновить контакты между двумя государствами для регулирования наиболее болезненных вопросов. Таким мнением в эфире студии Sputnik Молдова поделился политолог Сергей Михеев.

"Речь шла о теме ядерного вооружения. Речь не шла о перезагрузке, о новом или старом счастье, хотя никакого старого счастья никогда не было. Я думаю, что то, что после встречи президентов не стало хуже – это уже успех. А то, что удалось о чем-то договориться – это успех вдвойне", – говорит политолог.

Американцы, продолжил Михеев, продолжать действовать по отношению к России примерно также, как они и действовали, но при этом появился некий контакт с президентом Путиным, который дает возможность регулировать некоторые вопросы без излишней нервозности. Это первое. А второе, надо понимать, что для Байдена эта встреча была очень важна по внутриполитическим соображениям.

"Если Путину, по разным причинам, конкурировать по большому счету не с кем, то Байдену есть с кем. Байден – заложник парадигмы необходимости доказывать, что он не Трамп, что он и делает: Трамп был плохим политиком и дипломатом, плохо разбирался во внешней политике, а я встретился с Путиным, мы поговорили и я обозначил позиции США, а дальше у нас может быть развитие отношений", – считает эксперт.

При этом, убежден Михеев, Байден ушел от совместной пресс-конференции с Путиным, пытаясь избежать с ним прямого сравнения. Надо понимать, что Байден работает еще и с внутриполитической ситуацией в США, поэтому для него это даже важнее, нежели для России. Он вообще, за счет этой встречи с Путиным, укрепил себя и самоутвердился.

"Что касается холодной войны, я не думаю, что политика США в отношении России как-то радикально изменится. Видимо, есть совсем критические моменты, типа сдерживания ядерной гонки вооружений, которые для американцев важны, и по этому вопросу могут быть проведены консультации и созданы рабочие группы. Ну и такие чисто символические вещи, как переговоры послов, которые достигли успеха", – заключил собеседник.

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