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Александр Рар
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Рар: двухвекторная политика Молдовы - это не шизофрения

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Sputnik Молдова
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Политолог-международник объяснил, как линия Сэмюэля Филлипса Хантингтона разделяет Европу на цивилизации и какие преимущества скрывает географическое положение Молдовы.

Утро на Sputnik’e
Рар: двухвекторная политика Молдовы - это не шизофрения

Традиции в Молдове мирные, поэтому в ней нет доминирования одной радикальной политической группы над другой. Есть разногласия, но после 1991 года они решались относительно мирно, что вселяет надежду на будущее. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог-международник Александр Рар.

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"Через Молдову проходит так называемая линия Сэмюэля Хантингтона – умного американского профессора и историка, который об этом и написал, несмотря на упрощение. Упрощение в этом плане помогает нам понимать, где мы живем", – говорит эксперт.

Линия, продолжил эксперт, которая веками разделяет Европу на разные цивилизации, проходит прямо через Молдову. Восток республики всегда будет связан с Востоком – Россией и Евразийским союзом, которые Молдове ближе по менталитету и экономическим связям.

"Те элиты, которые хотят быть частью Запада и ассоциируют себя с ним, будут этому противиться вплоть до объединения с Румынией, для того чтобы попасть в Европейский союз и НАТО и решить судьбу Молдовы иначе", – убежден эксперт.

"Это судьба вашей страны, заключил Рар, поэтому я в таких странах, как Молдова, поддерживаю двухвекторную политику. Она должна быть такой, потому что так хотят люди. Двухвекторная политика не обязательно шизофреническая, просто она дает и тем, и другим гражданам реализовывать свои надежды и чаяния на собственное будущее" – заключил аналитик.

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