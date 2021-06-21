"Утро на Sputnik'e": что нужно Западу от Молдовы

Найдет ли Республика Молдова свое "уютное" место в новой геополитической реальности и каким оно будет.

Мир уже стал биполярным, и эта тенденция пока сохранится. Что ждет постсоветские страны и смогут ли они занять достойное место в новой реальности? Является ли демократия естественными устройством общества, а свобода – неотъемлемым свойством человека? А также – как сбросить вес быстро и надолго, не испортив здоровья?Обо всем этом ведущий Сергей Цуркану беседует с известным германским политологом Александром Раром, а также с диетологом Татьяной Козарис.

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