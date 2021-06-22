Матвейчев: почему все забыли про ВТО

В 1995 году Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) сменила Всемирная торговая организация (ВТО), в качестве единственного международного органа, занимающегося глобальными правилами торговли между государствами. Учреждение не является специализированным, но у него существуют механизмы и практика сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
ВТО служила форумом для переговоров об открытии рынков в области телекоммуникаций, информационно-технологического оборудования и финансовых услуг. Участвовала в урегулировании более 200 торговых споров и продолжает наблюдать за выполнением соглашений, достигнутых во время Уругвайского раунда всемирных торговых переговоров 1986–1994 гг. В 2001 году в Дохе (Катар) ВТО начала новый раунд многосторонних торговых переговоров, известных как Повестка дня в области развития, принятая в Дохе.
Все санкции, которые страны вводили друг против друга, - американские санкции против Китая и так называемые антироссийские санкции – с точки зрения ВТО абсолютно незаконны. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил российский политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев.
"ВТО – это соглашения, которые определяют протекционистские и другие барьеры и, естественно, там ничего подобного не значилось. Кроме того, кроме публичных и прочих санкций, есть масса протекционистских мер, которые вводятся непублично, иногда маскируясь под какие-то другие действия – те же самые экологические стандарты и иные стандарты, а также иные препятствия на уровне правительства", - считает политолог.
Поэтому все эти торговые войны, заключил Матвейчев, являются, по сути дела, забвением этого самого свободного рынка ВТО.
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