Матвейчев: почему все забыли про ВТО

Профессор Высшей школы экономики напомнил о незаконности любых санкций с точки зрения Всемирной торговой организации и о забвении свободного рынка.

Утро на Sputnik’e Матвейчев: почему все забыли про ВТО

В 1995 году Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) сменила Всемирная торговая организация (ВТО), в качестве единственного международного органа, занимающегося глобальными правилами торговли между государствами. Учреждение не является специализированным, но у него существуют механизмы и практика сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.

ВТО упорядочивает процесс торговли в рамках системы, основанной на определенных правилах, объективном урегулировании торговых споров между правительствами и организации торговых переговоров. В основе этой деятельности лежат основные правовые нормы политики международной коммерции и торговли. Эти принципы включают отсутствие дискриминации, более свободные условия торговли, поощрение конкуренции и дополнительные положения для наименее развитых стран. Одной из целей ВТО является борьба с протекционизмом.

ВТО служила форумом для переговоров об открытии рынков в области телекоммуникаций, информационно-технологического оборудования и финансовых услуг. Участвовала в урегулировании более 200 торговых споров и продолжает наблюдать за выполнением соглашений, достигнутых во время Уругвайского раунда всемирных торговых переговоров 1986–1994 гг. В 2001 году в Дохе (Катар) ВТО начала новый раунд многосторонних торговых переговоров, известных как Повестка дня в области развития, принятая в Дохе.

Все санкции, которые страны вводили друг против друга, - американские санкции против Китая и так называемые антироссийские санкции – с точки зрения ВТО абсолютно незаконны. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил российский политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев.

"ВТО – это соглашения, которые определяют протекционистские и другие барьеры и, естественно, там ничего подобного не значилось. Кроме того, кроме публичных и прочих санкций, есть масса протекционистских мер, которые вводятся непублично, иногда маскируясь под какие-то другие действия – те же самые экологические стандарты и иные стандарты, а также иные препятствия на уровне правительства", - считает политолог.

Поэтому все эти торговые войны, заключил Матвейчев, являются, по сути дела, забвением этого самого свободного рынка ВТО.

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