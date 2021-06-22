Бутенко: вырвался ли коронавирус из лаборатории Уханя

Утро на Sputnik’e Бутенко: вырвался ли коронавирус из лаборатории Уханя

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи призвал Китай объяснить вспышку таинственного заболевания в лаборатории Уханя в 2019 году.

В 2012 году шесть шахтеров заболели неизвестной болезнью после входа в пещеру с летучими мышами. Трое из них умерли. После этого ученые Уханьского института вирусологии взяли образцы вируса в пещере. В ноябре 2019 года трое сотрудников института также заболели таинственной болезнью.

По мнению Фаучи, публикация медицинских данных девятерых заболевших позволит пролить свет на происхождение коронавируса: возможно, что истоки SARS-CoV-2 находились в той пещере и либо начали распространяться естественным путем, либо произошла утечка из лаборатории.

Мнение Фаучи прозвучало на фоне заявления США о том, что существуют "серьезные косвенные доказательства" того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории.

В свою очередь, китайские власти указывают на возможную утечку коронавируса из американской военной лаборатории Форт-Детрик. Пекин обратился к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для проведения международного расследования. Кроме того, в конце мая Китай потребовал от американских властей объяснить вспышку загадочного вируса в штате Вирджиния в июле 2019 года. Дело в том, что именно в соседнем с Вирджинией штате Мэриленд находится та самая американская военная лаборатория, которая вызывает много вопросов у Пекина.

Искусственное происхождение вируса в теории возможно, а практика требует доказательств, поскольку сколько людей, столько и мнений. Сегодня реальных доказательств этому нет, но в теории все возможно. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.

"Фактические данные указывают на то, что резервуар вирусов в природе – это, прежде всего, летучие мыши и некоторые другие животные. И первая вспышка SARS-CoV-1 в 2002 году в Китае связана с похожими на куниц хищными животными циветами", - считает профессор.

Также нельзя исключать, заключил собеседник, что происхождение коронавируса нужно искать в его природном характере. Пока нет фактов, судить сложно. Тем более когда две такие противодействующие страны - США и Китай - друг друга в этом обвиняют. Скорее всего природа вируса несет в себе естественное происхождение, больше я ничего сказать не могу, отметил он.

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