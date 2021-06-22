"Утро на Sputnik'e": конец глобализации и вся правда о вспышке COVID-19 в России

Глобализация — это усиливающаяся интеграция экономик, обществ и культур в мировом масштабе. Это, по сути, неизбежное явление в истории человечества, и заключается оно в том, что мир в результате обмена товарами и продуктами, информацией, знаниями и культурными ценностями становится все более взаимосвязанным.

За последние десятилетия темпы ускорились, они стали гораздо более высокими и впечатляющими благодаря беспрецедентным достижениям в таких сферах, как технологии, средства связи, наука, транспорт, промышленность и конечно же интернет. Вместе с тем, глобализация представляет собой непростой процесс, который порой создает серьезные проблемы и трудности. В том числе – унификация и потеря культурной идентичности.

А также – что происходит с уровнем заболеваемости коронавирусом в России и с чем это связано. Обо всем этом в беседе с политологом, профессором ВШЭ Олегом Матвейчевым и профессором, заведующим отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александром Бутенко.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova