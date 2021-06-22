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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": конец глобализации и вся правда о вспышке COVID-19 в России

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Актуальные вопросы обсудим с известными российскими экспертами - политологом, профессором ВШЭ Олегом Матвейчевым и профессором, заведующим отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александром Бутенко.

Глобализация — это усиливающаяся интеграция экономик, обществ и культур в мировом масштабе. Это, по сути, неизбежное явление в истории человечества, и заключается оно в том, что мир в результате обмена товарами и продуктами, информацией, знаниями и культурными ценностями становится все более взаимосвязанным.

Люди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
© Sputnik / Alexei Danichev
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За последние десятилетия темпы ускорились,  они стали гораздо более высокими и впечатляющими благодаря беспрецедентным достижениям в таких сферах, как технологии, средства связи, наука, транспорт, промышленность и конечно же интернет. Вместе с тем, глобализация представляет собой непростой процесс, который порой создает серьезные проблемы и трудности. В том числе – унификация и потеря культурной идентичности.

А также – что происходит с уровнем заболеваемости коронавирусом в России и с чем это связано. Обо всем этом в беседе с политологом, профессором ВШЭ Олегом Матвейчевым и профессором, заведующим отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александром Бутенко.  

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