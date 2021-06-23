08:11 23 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.37
  • USD17.97
  • RUB0.25
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Виктор Жук
© Sputnik / Osmatesco

Жук: гибридный режим в Молдове

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/16/35207139.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210623/35207143/gibridnyy-rezhim-moldov.html

Политический аналитик рассказал о затянувшемся переходном периоде к демократии в Молдове, назвав это "гибридным режимом".

Утро на Sputnik’e
Жук: гибридный режим в Молдове

Существуют две классификации политических режимов. Если говорить о качестве, то здесь существуют демократический, авторитарный и тоталитарный режимы. Если смотреть в разрезе отношений главы государства и исполнительной власти, то это три типа – президентская, полупрезидентская и парламентская республики. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

"Что касается перехода от тоталитаризма к демократии в социалистической Республике Молдова. Сейчас Молдова находится и продолжает находиться в условиях переходного периода – транзиции. Его длительность зависит от проведенных реформ, которые способствуют установлению демократического режима", – считает политолог.

Жук заключил, что современное молдавское общество, осознавая свое нахождение в условиях захваченного государства, олигархизации и политизации институтов власти, предпринимает незначительные шаги по сближению с Европейским союзом. Многие называют транзицию к демократии гибридным режимом, когда это уже не тоталитаризм и авторитаризм, но еще и не демократия.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Дайджест недели: олигархи в молдавской политике и "война" компроматов
Рар: двухвекторная политика Молдовы - это не шизофрения
Кузнецов: как на выборах в Молдове используют административный ресурс

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Фото: боль от утрат и вера в победу – какими были первые дни войны
День памяти и скорби: Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Видео: "Вечная слава павшим" – Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Рейтинг расходов участников парламентских выборов
Рейтинг расходов участников парламентских выборов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться