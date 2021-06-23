Жук: гибридный режим в Молдове

Утро на Sputnik’e Жук: гибридный режим в Молдове

Существуют две классификации политических режимов. Если говорить о качестве, то здесь существуют демократический, авторитарный и тоталитарный режимы. Если смотреть в разрезе отношений главы государства и исполнительной власти, то это три типа – президентская, полупрезидентская и парламентская республики. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

"Что касается перехода от тоталитаризма к демократии в социалистической Республике Молдова. Сейчас Молдова находится и продолжает находиться в условиях переходного периода – транзиции. Его длительность зависит от проведенных реформ, которые способствуют установлению демократического режима", – считает политолог.

Жук заключил, что современное молдавское общество, осознавая свое нахождение в условиях захваченного государства, олигархизации и политизации институтов власти, предпринимает незначительные шаги по сближению с Европейским союзом. Многие называют транзицию к демократии гибридным режимом, когда это уже не тоталитаризм и авторитаризм, но еще и не демократия.

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