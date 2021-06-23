Кузнецов: в 1990 году казалось, что скоро жить станет лучше и веселее

Политический эксперт в день провозглашения Декларации о суверенитете Республики Молдова 23 июня 1990 года проанализировал чаяния и надежды советских людей на фоне перестройки Горбачева.

Утро на Sputnik’e Кузнецов: в 1990 году казалось, что скоро жить станет лучше и веселее

В 1990 году люди Советского Союза думали, что строится новая жизнь и новая эра, в которой жить будет лучше, приятнее и светлее. Стоит напомнить, что в тот период СССР переживал большой фундаментальный, канонический и духовный кризис. Нужны были перемены и их ждал каждый человек. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова выразил политический аналитик, политолог и профессор Александр Кузнецов.

"Простые люди не думали о потере рабочих мест, закрытии предприятий и фабрик. Была надежда, что это все сохранится, работники колхозов и совхозов продолжат получать зарплату, но она будет выше прежней. Это застой Брежнева, который вылился в фундаментальный кризис, сподвигнувший Михаила Горбачева к экономической, но безрезультатной перестройке", - говорит политолог.

Кузнецов заключил, что вместо этого люди стали жить намного хуже. Расчет был на то, что Молдова экономически была развитой республикой и обладала достаточным количеством продовольственных товаров.

Кроме того, большие деньги из республики уходили в центральный бюджет, но теперь они могли оседать в независимой стране, способствуя ее развитию. Оказалось, что это были всего лишь иллюзии.

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