"Утро на Sputnik'e": мы стали суверенными 31 год назад

Верховный Совет ССР Молдова двенадцатого созыва на своей первой сессии, признавая истину, что все люди равны и имеют неотъемлемое право на жизнь, свободу и благополучие, сознавая свою историческую ответственность за судьбу Молдовы, имеющей свою историю, культуру, традиции, которые исчисляются тысячелетиями, уважая право на суверенность всех народов, в целях установления права, защиты законности и социальной стабильности, выражая волю народа, торжественно заявляет:

1. Советская Социалистическая Республика Молдова есть суверенное государство. Суверенитет ССР Молдова - естественное и необходимое условие существования государственности Молдовы.

2. Носителем и источником суверенитета является народ. Суверенитет реализуется в интересах всего народа высшим представительным органом государственной власти республики. Ни одна часть народа, никакая группа граждан, ни одна политическая партия или общественная организация, никакое другое формирование, ни одно частное лицо не может присвоить себе право осуществлять суверенитет.

3. Советская Социалистическая Республика Молдова есть единое и неделимое государство. Границы ССР Молдова могут быть изменены лишь по обоюдному согласию между ССР Молдова и другими суверенными государствами в соответствии с волеизъявлением народов, с учетом исторической правды и общепризнанных норм международного права.

Это первые три пункта документа, который мы обсуждаем сегодня с политологами Виктором Жуком, Александром Кузнецовым и экс-примаром Кишинева и ветераном молдавской политики Серафимом Урекяну.

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