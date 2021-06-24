Урекян: мы могли бы жить в прекрасной и мощной альтернативе ЕС

Экс-примар Кишинева утверждает, что Советский Союз можно было сохранить и успешно реформировать на новых принципах свободы и равноправия.

Утро на Sputnik’e Урекян: мы могли бы жить в прекрасной и мощной альтернативе ЕС

Если бы не 18 миллионов коммунистов, которые при попустительстве верхов согласились с развалом Советского Союза, то вполне можно было бы создать новый союз, который, по сути, был практически готов на базе 15 союзных республик.

Этот союз в противовес Европейскому можно было бы назвать Евроазиатским, и он был бы намного более интегрирован, нежели Евросоюз сегодня. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал бывший генеральный примар Кишинева и экс-депутат Серафим Урекян.

"В Советском Союзе была интегрирована экономика, промышленность, был единый рубль и единая армия. Было очень много общего. В новом формировании необходим неглупый центр, который бы делегировал права бывшим союзным республикам. Все стали бы субъектами мощного союзного формирования", – считает политик.

Урекян заключил, что диктатура верхов последних лет и послушание низов не позволили переориентировать Советский Союз в новую структуру. Как бы такая структура ни называлась, но степень ее мощности и интеграции была бы гораздо выше, чем у современного Европейского союза.

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