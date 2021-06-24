"Утро на Sputnik'e": финансовый пузырь в Молдове и разлучат ли Эминеску и Микле

Цены на недвижимость в Молдове уже шесть месяцев ползут вверх – в чем причина этого явления и ждать ли стабилизации на рынке квартир.

Уже полгода цены на квартиры растут – с чем это связано, причем тут пандемия, ведь она уменьшила доходы граждан? Когда цены на квартиры "устаканятся"?

А также – Михай Эминеску и Вероника Микле вновь будоражат лучшие умы города. Правда ли, что в Кишиневе избыток городских скульптур или современные понятия об организации пространства не подходят молдавской столице?

И о российском конкурсе "Расскажи о своей Родине" – причем тут Молдова. Обо всем этом - в беседе с экономистом Дмитрием Тарабурка, скульптором Вячеславом Жиглицким и организатором конкурса "Расскажи о своей Родине" Екатериной Аверкиевой.

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