Гилецкий: насилие в молдавских семьях – пережиток прошлого

Экс-депутат парламента внес ясность в то, что делать побитой жене с мужем, раскрыл причину распада семей в Молдове и напомнил о роли государства.

Утро на Sputnik’e Гилецкий: насилие в молдавских семьях – пережиток прошлого

В законодательстве Республики Молдова, когда речь заходит о насилии - муж избивает жену или издевается над детьми, - написано довольно неплохо: пострадавшая сторона должна обратиться за помощью к властям или должна знать, что в лице представителей власти она получит эту защиту. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экс-депутат парламента и общественный деятель Валерий Гилецкий.

Гилецкий с сожалением заметил, что иногда, в Молдове особенно, из-за каких-то пережитков прошлого мы продолжаем видеть насилие в семьях.

"Я говорил с одним епископом об однополых браках. Мы пришли к выводу, что семьи в Молдове все чаще распадаются из-за насилия и алкоголя, а не из-за однополых браков. Мы должны посмотреть правде в глаза и признать наличие этих проблем в наших семьях", - убежден эксперт.

Иногда алкоголь и насилие становятся аргументом для сторонников нетрадиционных семей, отметил собеседник.

С такими проблемами необходимо бороться, поскольку роль государства в этих случаях очень важна.

В остальном государство должно уважать права родителей на воспитание собственных детей.

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