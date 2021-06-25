Ларюшина: какой гражданин для государства самый выгодный

Утро на Sputnik’e Ларюшина: какой гражданин для государства самый выгодный

В разговоре с одним из, возможно, самых успешных министров экономики мы пришли к тому, что тот, кто страдает хроническими заболеваниями, ведет нездоровый образ жизни и не доживает до пенсии, - самый выгодный для государства гражданин. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделала экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

По ее мнению, "экономически все выглядит довольно противно и неприятно, а по-человечески экономику считать нельзя, потому что из этого ничего не выйдет". Кто пытается включить социологические, психологические и поведенческие факторы в анализ – становятся выдающимися нобелевскими лауреатами в экономике. В процессе формализации необходимо четко понимать, до какого предела экспорт трудовых ресурсов можно рассматривать как формализованный процесс.

"С позиции сатириков стендапа можно сказать, что более глупой страны, которая экспортирует свою рабочую силу, трудно придумать. Поскольку самым ценным ресурсом является человеческий капитал, если понимать, как его капитализировать", - считает экономист.

В кругах молдавских предпринимателей, продолжила Ларюшина, давно ведутся дискуссии о том, что для Молдовы с учетом ограниченности ресурсов является главным приоритетом.

Главный приоритет помогает понять, куда вкладывать деньги в стране скудных ресурсов. Это дилемма между пушками и маслом - вкладывать в рост благосостояния или в безопасность.

"В Молдове уже давно идут дискуссии о мерах политики. Речь идет о политике как о последовательности политических действий в развитии и изменении процессов, где новая экономика дискутирует с агропромышленным сектором".

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