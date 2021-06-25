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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": больше всего Молдова зависит от Израиля

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210625/35244829/Utro-na-Sputnike-bolshe-vsego-Moldova-zavisit-ot-Izrailya.html

Не Россия и не Италия, а Земля обетованная стала местом, откуда наши граждане переводят в Молдову больше всего денег.

По данным Национального банка Молдовы, больше всего денежных переводов в мае 2021 года в республику поступило из Израиля - 26,49 миллиона долларов, или 19,7% от общего объема; из Италии - $22,65 миллиона долларов (16,8%) из России - 17,03 миллиона долларов (12,7%). Как объяснить то, что из маленькой страны, где трудится вовсе не рекордное количество наших граждан, поступило больше всего денег? А также – носят ли антироссийские санкции Запада разрушительный для экономики РФ характер или "снаряды бьют мимо"? Обо всем этом ведущий программы Сергей Цуркану беседует с экономическим экспертом Татьяной Ларюшиной и членом Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богданом Безпалько.

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