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Дмитрий Тарабурка
© Sputnik / Osmatesco

Тарабурка: рост цен на недвижимость - опасный прецедент

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Sputnik Молдова
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Эксперт по недвижимости объяснил, за счет чего образовался недвижимый "ценовой пузырь" на молдавском рынке.

Утро на Sputnik’e
Тарабурка: рост цен на недвижимость - опасный прецедент

Все информационные вливания на рынке недвижимости очень слабо подкреплены аналитически. Образовался дефицит профессиональных аналитиков: их место заняли непонятные эксперты, которые, судя по их анализам, мало в этом понимают, в результате чего мы получаем громкие, но абсолютно ложные тезисы. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал эксперт в сфере недвижимости Дмитрий Тарабурка.

"Действительно, произошел скачок предложений, но ликвидные сетки при этом никто не определял. Реальные цены сделок, то есть ликвидность объектов, остаются стабильно низкими. У нас появились возможности легких кредитов – за счет Prima Casa и того, что банки стали более активно кредитовать, что объяснимо для финансового сектора", – отметил эксперт.

Недвижимое имущество, зарегистрированное в Молдове в 2020 году
© Sputnik / Vadim Rusu
Недвижимость в Молдове: что изменилось за год
Банки, продолжил Тарабурка, прогнозируют инфляцию в условиях экономической нестабильности, направляя денежный поток и инвестирование в остаточную потенциальную недвижимость, но их при этом никогда не интересовал социальный вопрос.

"У вас появляется возможность купить квартиру – вы ее покупаете. Пусть даже на растущих условиях, поскольку хранить деньги рискованно. Как эти займы возвращать – вы не очень об этом думаете. Поэтому мы сейчас наблюдаем ценовой пузырь, который из-за пандемии необходимо было сдерживать", – заключил собеседник.

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