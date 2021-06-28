"Утро на Sputnik'e": Майя Санду плюс Тирасполь и …принудительная вакцинация молдаван

Каким образом президент Майя Санду будет выстраивать отношения с руководством непризнанного Приднестровья? О каком президенте Молдовы мечтают в Тирасполе – о пророссийском или прозападном? Почему Вадим Красносельский столь искренне поблагодарил Майю Санду за помощь региону вакцинами?

А также – что происходит в России с уровнем заболеваемости коронавирусом и ждет ли нас всех "насильственная" вакцинация. Обо всем этом - в беседе с политологом Сергеем Манастырлы и врачом-биофизиком, ведущим специалистом проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседовой.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova