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"Утро на Sputnik'e": Майя Санду плюс Тирасполь и …принудительная вакцинация молдаван

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210628/35277428/utro-na-sputnike-mayya-sandu-plyus-tiraspol-i-prinuditelnaya-vaktsinatsiya-moldavan.html

Президент Молдовы довольно аккуратно обходит острые углы вопроса приднестровского урегулирования – надолго ли это.

Каким образом президент Майя Санду будет выстраивать отношения с руководством непризнанного Приднестровья? О каком президенте Молдовы мечтают в Тирасполе – о пророссийском или прозападном? Почему Вадим Красносельский столь искренне поблагодарил Майю Санду за помощь региону вакцинами?

А также – что происходит в России с уровнем заболеваемости коронавирусом и ждет ли нас всех "насильственная" вакцинация. Обо всем этом - в беседе с политологом Сергеем Манастырлы и врачом-биофизиком, ведущим специалистом проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседовой.

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