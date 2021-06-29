Коротченко: главная опасность Sea Breeze – 2021 - непредсказуемая эскалация событий

Утро на Sputnik’e Коротченко: главная опасность Sea Breeze 2021 - непредсказуемая эскалация событий

ВМС США сообщили, что 28 июня в акватории Черного моря стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze – 2021 с участием войск Украины и стран НАТО.

В них задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов, пять тысяч военнослужащих и 18 отрядов специальных и водолазных операций из 17 стран - членов НАТО, а также партнеров альянса. Это самые крупномасштабные учения за всю историю: в них примут участие военные из 32 стран.

Запад целенаправленно оказывает и усиливает военно-политическое давление на Россию. Учение Sea Breeze – 2021 – один из элементов этой стратегии. Беспрецедентное по масштабам учение связано с демонстративной поддержкой Украины и обозначением России в качестве главного противника в ходе вероятных боевых действий. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"К сожалению, эта ситуация накладывается на нынешние неблагоприятные отношения между Россией и Западом. Запад в очередной раз демонстрирует русофобскую политику, в том числе проводя подобного рода масштабные мероприятия", - считает эксперт.

По мнению Коротченко, Россия была, есть и остается единственным военным противником НАТО.

Следует ожидать и новых провокаций: они могут последовать в самом неожиданном ракурсе. Не исключено, что это может произойти в том числе и в худшем варианте развития ситуации.

"Я думаю, что дело может дойти до каких-то ограничительных локальных действий, но, разумеется, в большую войну это вряд ли превратится. Риск военных провокаций всегда опасен тем, что может наступить непредсказуемая эскалация событий. В этом главная угроза", - заключил собеседник.

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