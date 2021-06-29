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Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
© Sputnik / Александр Натрускин

Сивков: истинная задача учений Sea Breeze - 2021 - свержение власти в России

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Sputnik Молдова
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Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук объяснил, как НАТО нагнетает обстановку в стратегическом Черноморском регионе с целью навязать России гибридную войну.

Утро на Sputnik’e
Сивков: истинная задача учений Sea Breeze 2021 - свержение власти в России

Осенью 2019 года американский аналитический центр RAND Corporation представил доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе. По мнению авторов, действия России в Крыму, модернизация Черноморского флота и расширение сил в Южном военном округе усилили возможности Москвы в регионе. А также дали российской стороне рычаги для влияния на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье.

Американские военные на Яворивском полигоне
© Sputnik / Stringer
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Учения Sea Breeze - 2021 в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

В докладе американского аналитического центра RAND Corporation, рассказал эксперт, речь шла о том, что в 2020-2021 годах точкой наибольшей военно-политической напряженности станет бассейн Черноморского региона. Там присутствуют шесть точек напряженности: Приднестровье, юго-восток Украины, Крым, Южная и Северная Осетия, Нагорный Карабах и Сирия.

"Черноморский регион наиболее благоприятен для НАТО. В Средиземном море стоит 6-й флот НАТО, поэтому со стратегической точки зрения этот регион очень выгоден для создания военной напряженности", - говорит эксперт.

Основная цель, считает Сивков, – взять под контроль РФ и свергнуть в стране действующую власть.

Понятно, что нет смысла нападать на Россию прямо, потому что она ответит тем же.

Сделать это можно единственным путем, заключил собеседник, - организовав в России гибридную войну и таким образом социально взорвать страну и решать задачи в рамках полной дестабилизации обстановки либо захвата власти прозападными силами.

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Теги:
Россия, учения Sea Breeze

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