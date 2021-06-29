"Утро на Sputnik'e": риски и вызовы учений Sea Breeze – 2021

В Черном море в понедельник, 28 июня, начались масштабные военные учения НАТО – в чем их главная цель и задача – выясняем с российскими экспертами.

Официальная церемония открытия международных учений Sea Breeze-2021 прошла в Одессе 28 июня. В них задействованы пять тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран.

Взвод 22-го миротворческого батальона Молдовы примет участие в учениях.

"От Республики Молдова в этих учениях принимают участие только военнослужащие миротворческого батальона, которые будут дислоцированы в районе Херсона и займутся отработкой своих специфических, профильных задач. В военно-морских маневрах на Черном море наши миротворцы участвовать не будут. Хочу в очередной раз подчеркнуть, что Молдова - нейтральная страна. Однако нейтральный статус государства не означает изоляции. Поэтому подразделения Национальной армии регулярно участвуют в различных учениях, проводящихся в нашем регионе", - заявил в интервью Sputnik Молдова временно исполняющий обязанности министра обороны Виктор Гайчук.

Какие риски связаны с этими учениями и в чем их основная задача? Свою точку зрения выскажут российские эксперты член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков и российский военный эксперт Игорь Коротченко. А также – наносят ли западные санкции реальный урон экономики России – об этом расскажет экономический эксперт Михаил Беляев.

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