Жиглицкий: ждет ли Микле и Эминеску новая разлука

Автор скульптуры Веронике Микле в кишиневском сквере Михая Эминеску высказал свою точку зрения на то, что памятник установили с нарушением правовых норм.

Утро на Sputnik’e Жиглицкий: ждет ли Микле и Эминеску новая разлука?

17 июня в сквере Михая Эминеску в центре Кишинева установили бронзовую скульптуру Вероники Микле работы скульптора Вячеслава Жиглицкого. На следующий день Министерство образования, культуры и исследований выпустило заявление, в котором указало на нарушение правовых норм при установке памятника.

В учреждении заявили, что размещение скульптуры в зоне памятника Михаю Эминеску, зарегистрированного в Реестре памятников Молдовы и охраняемого государством, не согласовали с Национальным советом памятников, как того требует закон.

Мэр Кишинева Иван Чебан записал видеообращение из сквера Михая Эминеску, в котором раскритиковал заявления Министерства образования, культуры и исследований о "незаконности" установки в сквере скульптуры Вероники Микле.

Вероника Микле (урожденная Анна Кымпяну) - румынская поэтесса, возлюбленная классика румынской литературы Михая Эминеску. После смерти поэта скончалась от отравления мышьяком через полтора месяца в монастыре Вэратек. Похоронена на территории монастыря, близ церкви Святого Иоанна. Свое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал автор скульптуры Вероники Микле и почетный гражданин Кишинева Вячеслав Жиглицкий.

Во время уличного опроса, рассказал Жиглицкий, горожане были очень позитивно настроены, особенно, когда вживую видели скульптуру Вероники Микле. Она установлена несколько в стороне от монументального памятника Михаю Эминеску в постмодернистском стиле работы автора Тудора Катараги.

"Наша работа представляет собой скромную городскую скульптуру в тени деревьев и на фоне Органного зала, который сохранил дух той эпохи. Вероника Микле и Михай Эминеску жили и любили друг друга. Стоит ли разлучить их в этих образах снова?" - задал философский вопрос скульптор.

Жиглицкий отметил, что возникновение городской полемики вокруг его скульптуры Вероники Микле является хорошим признаком.

"А отвечая на вопрос оставить или убрать, стоит помнить, что убрать можно что угодно – попробуйте создайте", - заключил собеседник.

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