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Сергей Манастырлы
© Sputnik / Сергей Цуркану

Манастырлы: когда Майя Санду решит вопрос Приднестровья

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Политолог констатировал полугодовое молчание президента о Приднестровье, усмотрев в этом нежелание муссировать больную тему для укрепления предвыборных позиций среди русскоязычного населения.

Утро на Sputnik’e
Манастырлы: когда Майя Санду решит вопрос Приднестровья

За четыре года президентства в Молдове у Майи Санду нет и, скорее всего, не будет возможности для решения приднестровской проблемы. Такое заявление в студии Sputnik Молдова сделал политолог Сергей Манастырлы.

"В отличие от многих других политиков, в том числе и некоторых своих предшественников, по вопросу Приднестровья, Майя Санду действует тоньше и не муссирует эту тему, не наступая лишний раз на больную мозоль. Очевидно, что таким образом она укрепляет свои электоральные позиции среди русскоязычного населения", – считает эксперт.

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По мнению Манастырлы, в поведении президента просматривается четкий электоральный интерес.

Вполне вероятно, что сразу после выборов 11 июля 2021 года ее риторика по отношению к Приднестровью изменится.

"За полгода нахождения в должности президента Молдовы ни Санду, ни ее администрация не разработали и не опубликовали ни одного важного и комплексного документа, программы или стратегии для решения приднестровской проблемы. Она эту тему отодвинула и не трогает", – заключил собеседник.

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