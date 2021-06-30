Манастырлы: когда Майя Санду решит вопрос Приднестровья

За четыре года президентства в Молдове у Майи Санду нет и, скорее всего, не будет возможности для решения приднестровской проблемы. Такое заявление в студии Sputnik Молдова сделал политолог Сергей Манастырлы.
"В отличие от многих других политиков, в том числе и некоторых своих предшественников, по вопросу Приднестровья, Майя Санду действует тоньше и не муссирует эту тему, не наступая лишний раз на больную мозоль. Очевидно, что таким образом она укрепляет свои электоральные позиции среди русскоязычного населения", – считает эксперт.
Вполне вероятно, что сразу после выборов 11 июля 2021 года ее риторика по отношению к Приднестровью изменится.
"За полгода нахождения в должности президента Молдовы ни Санду, ни ее администрация не разработали и не опубликовали ни одного важного и комплексного документа, программы или стратегии для решения приднестровской проблемы. Она эту тему отодвинула и не трогает", – заключил собеседник.
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