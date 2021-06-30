"Утро на Sputnik'e": "черная плесень" и лямбда-штамм – какие "сюрпризы" нас ждут

Пандемия коронавируса - это не стабильный процесс, а нечто, бросающее человечеству новые вызовы. Как с этим справиться?

Тревожные новости коронавирусной пандемии - индийские врачи выявили 40,8 тысячи случаев заболевания "черной плесенью", более трех тысяч заболевших скончались, сообщает РИА Новости.

Мукормикоз, или "черная плесень" - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больным диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, коронавирусом.

И еще кое-что - на юге Бразилии медиками выявлен новый вариант коронавируса, так называемый лямбда-штамм SARS-CoV-2. Данный опасный вариант коронавируса с конца 2020 года распространяется по Перу и другим странам Латинской Америки. Расшифровка генома вируса, а также выводы ученых были опубликованы в статье в электронной библиотеке medRxiv. Что это означает и ждать ли подобного в Молдове?

А также – почему молодежь Молдовы употребляет наркотики? Обо всем этом в беседе с экспертом в области общественного здоровья Аллой Токарчук, антинаркотическим лектором Вячеславом Богдановым и ветераном МВД Молдовы Борисом Муравским.

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