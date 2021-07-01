Муравский: почему молодежь на самом деле употребляет наркотики

В июне Генеральный инспекторат полиции Молдовы и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщили о задержании рекордной партии наркотиков.
Результатом проведения международной операции по захвату преступной группы стали 235 килограммов наркотиков, которые шли транзитом через территорию Молдовы в Германию. Наркотики изъяли при содействии сотрудников Национального инспектората расследований и Таможенной службы Республики Молдова. Спецоперацию разрабатывали 8 месяцев. В эфире студии Sputnik Молдова мы взяли небольшой комментарий у ветерана МВД Бориса Муравского.
Молодежи рано уходить от реальности: молодым людям жизненно важно получить какое-то интересное занятие и обрести определенную цель, к которой они будут стремиться, считает эксперт.
"Некоторые из молодых людей начинают метаться ввиду занятости родителей. Богатые родители, как правило, от своих детей откупаются и молодые люди начинают искать для себя хоть какое-нибудь занятие", – рассказал ветеран МВД.
Муравский отметил, что стоит молодым людям хоть раз попробовать наркотик, тут же находится кто-то, кто подтвердит, что это отличный кайф.
После такого молодежь перестает беспокоить бессмысленность происходящего.
"Молодой человек получает наркотический кайф, и это его загоняет в угол, из которого он перестает реагировать на советы родителей, думать о завтрашнем дне, перспективах, учебе и о многих других вещах, которые не всегда приятны, но их надо делать", – заключил собеседник.
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