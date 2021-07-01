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"Утро на Sputnik'e": угрожает ли Молдове коронавирус из России

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Новые штаммы, очередная волна коронавируса в РФ, высокая плотность населения в Молдове – ждать ли ухудшения ситуации и что делать.

Стартовавшие 28 июня учения Sea Breeze – 2021 имеют давнюю историю и не всегда воспринимались в России столь недружественно как сейчас. С чем это связано?

А также – с 1 октября основные объемы российского газа будут приходить транзитом через Румынию, а не через Украину, заявил гендиректор румынской компании Transgaz Ион Стериан. Что это означает для России, Молдовы и Приднестровья?

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И о новостях COVID-19 – насколько устойчива вакцинация к новым штаммам коронавируса и существует ли угроза новой волны заболеваний в Молдове, как в России сейчас?

Обо всем этом в беседе с военным экспертом, директором Центра стратегической конъюнктуры Иваном Коноваловым, директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиным и профессором, заведующим отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александром Бутенко.

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