Токарчук: стоит ли бояться появления лямбда-штамма в Молдове

Эксперт в области эпидемиологии объяснила, как мутирует коронавирус, пытаясь адаптироваться к жизни с человеком, и что нужно для защиты от него.

Утро на Sputnik’e Токарчук: стоит ли бояться появления лямбда-штамма в Молдове

Первые случаи заражения новой разновидностью вируса SARS-CoV-2 зафиксировали в Великобритании. Медики советуют обращать внимание на высокую температуру, непрерывный кашель и потерю или изменение обоняния и вкуса.

Этот вариант SARS-CoV-2 впервые выявили в Перу в августе 2020 года. После этого его обнаружили еще в 26 странах, в том числе в Европе и США. А вот первый случай заражения этим штаммом в Бразилии выявили только в феврале 2021 года.

Врачи подробно изучили историю инфицирования лямбда-штаммом в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Пациент – молодой человек, у которого по возвращении из Аргентины выявили симптомы респираторного заболевания. Через два дня он был госпитализирован в местную больницу, результаты ПЦР-теста оказались положительными.

Процесса адаптации коронавируса к человеку бояться не стоит, поскольку сам вирус известен всего полтора года, и, скорее всего, человечество ожидают новые мутации. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала специалист в области эпидемиологии Алла Токарчук.

"Мы видели штаммы с одной мутацией, сейчас появились штаммы с двумя мутациями. Я не удивлюсь, если появятся штаммы с тремя и более мутациями, потому что вирус, пытаясь адаптироваться и жить с человеком, мутирует", – объяснила Токарчук.

Этого бояться не стоит, считает она. У нас есть определенные средства защиты – те же вакцины, хоть и на короткое время, но они защищают. Это все нужно использовать и пытаться найти баланс.

"Это новые условия: есть человек, а есть вирус, который постоянно мутирует, пытаясь приспособиться к человеку, для того чтобы выжить и продолжить свое размножение. Мы должны найти баланс и, защищая себя, жить дальше", – заключила эксперт.

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