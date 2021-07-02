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Военный эксперт Иван Коновалов
из личного архива Ивана Коновалова

Коновалов: жители Крыма всегда были против десанта НАТО

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
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Военный эксперт вспомнил об истории военных учений Sea Breeze и объяснил, почему сегодня отношение к НАТО изменилось.

Утро на Sputnik’e
Коновалов: жители Крыма всегда были против десанта НАТО

Ситуация достаточно непростая: учения Sea Breeze НАТО проводят с 1997 года, и отношение к ним было обычным. Учитывая обстановку последних лет, особенно в Черноморском регионе, теперь ситуация изменилась. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

"Я бы отметил, что и в те времена – вторая половина 90-х и в 2000-х – во время проведения учений Sea Breeze население Крымского полуострова предпринимало любые усилия для предотвращения высадки десанта НАТО. И этого никогда не происходило", - говорит эксперт.

Корабль ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen
© CC BY 2.0 / Sonse / HNLMS Evertsen
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Поскольку каждый раз, продолжил Коновалов, ориентир был на то, что в рамках учения союзники НАТО и украинские силы используют всю акваторию, в том числе и акваторию Крымского полуострова.

Шли постоянные демонстрации, которые показывали, что их в Крыму не ждут. "Сейчас их тем более там не ждут, и это очевидно", - считает военный эксперт.

"К этим учениям приковано пристальное внимание, потому что со стороны Запада создается серьезный информационный фон, и это весьма выгодно коллективному Западу: учениями Sea Breeze вызвать реакцию России и представить ее соответствующим образом в западной прессе", – убежден эксперт.

Коновалов отметил, что этому способствовал прорыв британского эсминца, который российские силы быстро пресекли. Эта намеренная провокационная акция рассчитывала вызвать ответную реакцию со стороны Российской Федерации.

"В итоге в Военном комитете НАТО и Министерстве обороны Великобритании и США поняли, что акция провалилась. Международное сообщество восприняло с большим негативом все, что натворили британцы", - заключил собеседник.

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