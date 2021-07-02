Пикин: останется ли Приднестровье с 1 октября без российского газа

Утро на Sputnik’e Пикин: останется ли Приднестровье с 1 октября без российского газа

С 1 октября основные объемы российского газа будут идти транзитом через Румынию, а не через Украину, заявил гендиректор румынской компании Transgaz Ион Стериан. По его словам, к этому времени должен заработать новый газопровод Яссы - Унгены - Кишинев.

Румыния также получает российский газ, минуя Украину, по "Турецкому потоку". Через новую трубу в Молдову планируют поставлять 4,5-6 миллионов кубометров газа в год. А через Украину - добирать недостающий объем.

Предполагается, что новая труба позволит обеспечить "разворот", если вдруг захочется заявить, что долги за газ ПМР к Молдове никак не относятся. Ранее президент Майя Санду назвала несправедливыми долги перед "Газпромом", подчеркнув, что Кишинев не должен платить за газ для Приднестровья.

Есть введенный "Турецкий поток", есть Трансбалканский газопровод, функционирующий в обе стороны, поэтому с помощью этого маршрута Россия продолжит осуществлять поставки газа в Молдову. Так в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал ситуацию с поставками газа директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"Это альтернатива украинскому транзиту, поэтому всех потребителей, которые находятся на Трансбалканском газопроводе, "Газпром" переводит на эту схему газоснабжения", - продолжил эксперт.

По мнению Пикина, линию из Украины никто не демонтирует, но это не значит, что ее нельзя использовать.

Просто основные поставки "Газпрома" будут идти по "Турецкому потоку" и Трансбалканскому газопроводу.

"В случае необходимости ничего не мешает задействовать для Приднестровья, в случае каких-то сложностей - транзит через основную территорию Молдовы. Поэтому здесь пока его никто не разбирает. Я думаю, такого никто не допустит. Проблем с газом не будет", - уверенно заключил собеседник.

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