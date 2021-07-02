Ионицэ: Пенсионный фонд Молдовы – банкрот

Экономический эксперт рассказал, как формируются современные пенсии, что происходит с пенсионным фондом и в чем уникальность современной Молдовы.

Утро на Sputnik’e Ионицэ: пенсионный фонд Молдовы – банкрот

Сегодня в Молдове мало работающих и много пенсионеров. Люди при этом стали жить дольше, создавая постоянно растущее давление на пенсионную систему. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"На сегодняшний день Пенсионный фонд Молдовы уже банкрот. Государство сегодня, изымая деньги из других направлений, вынуждено субсидировать фонд на уровне 40%, и этот объем с каждым годом растет. В 2000 годы было около 10%, потом процент начал расти, и он, скорее всего, дойдет до 50%". – считает эксперт.

По мнению Ионицэ, нынешняя молдавская пенсия в два раза меньше, чем должна быть, поскольку в Молдове очень мало работающих граждан.

"Вы вряд ли найдете страну в мире, где число граждан, работающих за рубежом, в два раза превышает реальное число работающих людей в своей собственной стране", - убежден экономист.

"Сейчас я говорю о реальном секторе экономики. Представьте, в Молдове 1 миллион 200 тысяч рабочих, из которых 800 тысяч работают за рубежом и 400 тысяч - в Молдове. Остальные факторы можно считать красивым дополнением", - заключил собеседник.

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