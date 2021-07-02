"Утро на Sputnik'e": когда молдаване перестанут получать пенсии

Пенсионный фонд Молдовы, по мнению некоторых экспертов, находится в глубочайшей финансовой коме – чем это обернется для страны и ее жителей.

Новые тарифы на оформление паспортов, свидетельств о заключении и расторжении браков, повышение пенсионного возраста для женщин – это только часть того, что ждет граждан Молдовы с 1 июля 2021 года. Женщины будут выходить на заслуженный отдых с 59,5 года, а не с 59, как было ранее.

Стоит напомнить, что, согласно изменениям, вступившим в силу в 2016 году, в Молдове возраст выхода на пенсию у мужчин составляет 63 года. Планировалось поэтапно уравнять эту планку и для женщин. Так, с 1 июля 2020 года они начали выходить на заслуженный отдых уже в 59 лет. В соответствии с утвержденным графиком верхняя возрастная планка должна была повышаться и далее, пока не возросла бы до 63 лет. Достигнуть этого показателя планировали к 1 июля 2028 года.

Помимо этого, регистрация брака без торжественной церемонии в день, установленный согласно закону, обойдется в 260 леев. Ранее эта услуга была бесплатной.

Стоимость торжественной росписи в рабочее время останется прежней — 500 леев, а в нерабочее, выходные или праздничные дни — 1500 леев (было 1000 леев). Стоимость проведения торжественной церемонии бракосочетания вне загса в установленный согласно закону день составит 1000 леев (в рабочее время) и 2000 леев (в не рабочее время), за исключением транспортных расходов.

За развод тоже придется платить больше. Так, регистрация расторжения брака на основании совместного заявления супругов или одного из них составит 300 леев, а было 100.

Обсудим эти изменения с экономическим экспертом Вячеславом Ионицэ и социологом Василием Кантаржи.

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