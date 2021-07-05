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Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко
Фото из личного архива Александра Бутенко

Бутенко: стоит ли Молдове закрывать границы с Россией из-за коронавируса

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Sputnik Молдова
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Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ высказал свое мнение на закрытие границ из-за вируса.

Утро на Sputnik’e
Бутенко: стоит ли Молдове закрывать границы с Россией из-за коронавируса

За сутки в Москве выявили почти 7,6 тысячи случаев заболевания COVID-19, это примерно на 30% больше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

Лаборатория
© Sputnik / Виталий Аньков
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По информации оперштаба, за сутки в Москве зафиксировали 7 597 случаев COVID-19. Накануне сообщалось о выявлении 5 823 инфицированных. Таким образом, заболеваемость выросла на 1 774 случая или на 30,47%.

В последние дни суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снижалась, в четверг вновь зафиксирован рост. 

Закрытие границ между странами - мера профилактическая и полезная. Если в какой-то стране эпидемиологическая ситуация становится благополучной, то власть, в рамках защиты собственных интересов, закрывает границы. Это делают многие страны. 

Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.

"Страны, где эпидемиологическая обстановка улучшается, опасаются новых заражений. За этим следят руководители министерств здравоохранений, которые вводят возможные профилактические меры. Поэтому советовать здесь трудно", - считает эксперт.

В заключение Бутенко рассказал, что в России приняли правило, по которому решение о закрытии или открытии принимают губернаторы административных территорий, так как эпидемиологическая обстановка на разных территориях разворачиваются по-разному. Все зависит от обстоятельств.

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