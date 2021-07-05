"Утро на Sputnik'e": выборы все ближе – ждать ли серьезных потрясений

Совсем скоро, 11 июля, Молдову ждут досрочные парламентские выборы – насколько напряжены сейчас главные политики страны и к чему это может привести.

Выборы в Парламент республики Молдова состоятся совсем уже скоро, а предвыборные баталии достаточно скучны и даже унылы (если не воспринимать всерьез воскресный прыжок Дорина Киртоак' к Игорю Додону). С чем связана довольно-таки вялая предвыборная риторика и действия главных политических акторов страны?

А также - Новый учебный год в России и возможности очного обучения иностранных студентов. Обо всем этом в беседе с политологом и политтехнологом Яном Лисневским и заместителем руководителя Россотрудничества Павлом Шевцовым.

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