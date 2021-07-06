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Нелли Соседова
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Соседова: вакцинированные умрут через два года – кто распускает сплетни

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Sputnik Молдова
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Ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" рассказала об истории антивакцинальных течений, сколько стоит разработка новой вакцины и привела пример, как вакцины увеличили продолжительность человеческой жизни.

Утро на Sputnik’e
Соседова: вакцинированные умрут через два года - кто распускает сплетни

У каждого человека своя голова, страхи и опыт. Если посмотреть историю с 1840 года, антивакцинальные течения существовали постоянно: в прошлом пугали копытами, большими ушами и хвостами, которые отрастут после вакцины, и люди, исходя из своего опыта и уровня знаний, верили.

Вакцина Спутник V
© Sputnik / Iliya Pitalev
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Современный мир применяет более изысканные, техногенные и реалистичные мотивации, но все сводится к одному. Об том в эфире студии Sputnik Молдова рассказала врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова.

Эксперт привела в пример стоимость разработки препарата, способного на генном уровне что-то изменить в организме человека, на введение всего одной капсулы которого гуманитарные организации тратят 1,5–2 миллиона рублей. Вот о каком порядке денежных и временных затрат идет речь.

"Вакцина, которая создана по абсолютно понятной десятками лет технологии, понятным специалистом (технология препарата – ред.), апробирована на других аналогичных вакцинах, которыми люди привиты уже миллионами доз, – здесь вопрос снимается сам по себе", – считает врач-биофизик.

Соседова привела пример – с началом массовой вакцинации общая продолжительность жизни человека увеличилась на десятки лет.

"Посмотрите, сколько людей умирало от оспы, гриппа, гриппоподобных инфекций – испанка унесла миллионы и миллионы жизней. Это тоже бета-вирус, такой же, как и коронавирус", – заключила собеседник.

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