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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": Стратегия национальной безопасности России – что там об экономике

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210706/35380751/Utro-na-Sputnike-Strategiya-natsionalnoy-bezopasnosti-Rossii--chto-tam-o-ekonomike.html

Что означает укрепление экономического суверенитета страны и устойчивость экономики к воздействию внешних и внутренних угроз.

Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России, президентский указ опубликовали на официальном портале правовой информации. Стратегия национальной безопасности — базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России. В интересах обеспечения экономической безопасности в Стратегии определены задачи, направленные на повышение конкурентоспособности России и устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, на создание условий для экономического роста темпами выше мировых. Насколько реалистично выполнение заявленных экономических задач? А также - поставки французского шампанского в РФ могут быть приостановлены. В законе о "О регулировании алкогольной продукции" уточняется определение для винодельческой продукции. В частности, закон исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его лишь в отношении "Российского шампанского", произведенного на территории страны. И о том, как закончился второй фестиваль Turkish HOPE. Обо всем этом расскажут проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович и продюсер Митя Эффтерман.

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