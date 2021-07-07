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Ян Лисневский
© Sputnik / Mihai Caraus

Лисневский: Молдова находится на антироссийской оси США

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
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Политтехнолог рассказал об антироссийской оси США, которая геополитически разделяет Молдову на "своих" и "чужих".

Утро на Sputnik’e
Лисневский: Молдова находится на антироссийской оси США

С европейцами Молдова неоднократно и тесно сотрудничала, несмотря на политику соглашательства с Соединенными Штатами и санкции против России и Белоруссии. Некоторые европейские страны, такие как Германия и Франция, продолжают тесно сотрудничать с Российской Федерацией. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политтехнолог Ян Лисневский.

"Весь конфликт происходит из-за созданной в 2020 году Соединенными Штатами антироссийской оси, которая проходит по Польше, Румынии, Украине. Молдова настолько мала, что в 2019 году, когда все начиналось, ее не заметили, но наша страна тоже находится на этой оси", - рассказал эксперт.

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Лисневский считает, что геополитическая конфронтация в Молдове будет продолжена, невзирая на то, что Украина интереснее Молдовы.

Несмотря на то что на встрече Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве президенты обсуждали ситуацию на Украине три минуты, она представляет интерес в вопросах финансов, но не геополитики.

"Молдову всегда разделяли геополитически на "своих" и "чужих": электорат из молдаван, румын, русских, украинцев всегда пытались разделить, чтобы на фоне прозападных или провосточных выступлений получить определенные голоса", - заключил собеседник.

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