Зубец: разговоры о зеленой энергетике - болтовня

Проректор Финансового университета при правительстве РФ рассказал о том, что в ближайшие десятилетия мир продолжит зависеть энергетически от ископаемых ресурсов.

Все разговоры о зеленой энергетике на три четверти – болтовня, пропаганда и желание заработать денег. Ближайшие десятилетия мир не перестанет зависеть от энергетических ископаемых ресурсов, потому что у зеленой энергетики есть масса изъянов, которые делают ее как базис непригодной для устойчивого развития неоэкономики. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"Когда угар от ветряков и солнечных батарей спадет, выяснится, что мировая европейская экономика по-прежнему не может жить за счет альтернативной энергетики. Она будет жить за счет энергетики традиционной", - считает эксперт.

Зубец напомнил, что число людей в мире растет, а с ними растет и потребность в продовольствии.

Отсюда вытекает необходимость кормить все эти семь миллиардов с перспективой роста до девяти миллиардов человек. Для этого необходима земля, поскольку не получилось сделать ветряную энергетику базисом.

"Точно так же до сегодняшнего дня не удалось сделать из неорганических веществ органические. Из сои сделать мясо можно, а из глины сделать сою уже нельзя. Там более сложная история, но этот переход из неорганического в органическое пока человеку не поддается", - продолжил эксперт.

Зубец заключил, что в ближайшие годы производство продовольствия останется основным приоритетом для аграрного экспорта России на внешний рынок.

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