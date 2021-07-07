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Эксперт: афганские беженцы могут дойти до Молдовы

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В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан" – к чему это может привести.

"Брежнев взял Афганистан" - спели "Пинк Флойд" давным-давно и впали в немилость властей СССР. Советские войска вывели из Афганистана в 1989 году, американские – выведут совсем скоро, а стабильности в регионе все нет. Более того, не успели США полностью вывести свои войска из Афганистана, как "Талибан" моментально перешел в крупнейшее наступление, захватывая иногда афганские опорные пункты без единого выстрела. В стране идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить в полной координации с союзниками вывод своих войск с афганской земли. Обо всем этом – в беседе с российским политологом Александром Хроленко.

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