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Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко
Фото из личного архива Александра Бутенко

Бутенко: "вакцины бессильны перед новым штаммом" – так ли это

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210708/35396738/butenko-vaktsiny-bessilny-pered-novym-shtammom.html

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ призвал смотреть на факты, наблюдения и результаты.

Утро на Sputnik’e
Бутенко: "вакцины бессильны перед новым штаммом" – так ли это?

Слухи вызывают и соответствующее отношение. Гораздо полезнее основываться на фактах, наблюдениях и конкретных результатах, которые показывают, что вакцина эффективна, быть может, в некоторой степени ниже, чем нужно, но это не столь существенно.

Так в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал слухи о неэффективности вакцин перед новыми штаммами профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.

"По имеющимся данным, сейчас среди госпитализированных больных большая часть, по крайне мере в Москве, связана с генетическим вариантом штамма индийского происхождения "Дельта". Но если проанализировать число заболевших и госпитализированных, то оказывается, что заболевают только невакцинированные люди", - говорит профессор.

Медицинский работник проверяет температуру тела ребенка
© AFP 2021 / Punit Paranjpe
Заражение штаммом "дельта плюс" впервые выявлено в Турции
Бутенко также привел пример единичных случаев инфицирования и среди вакцинированных, у которых болезнь благополучно протекает в легкой форме.

Это показывает, что заболевают и инфицированные индийским штаммом "Дельта", кто не поставил вакцину "Спутник V". Это является очень важным и существенным аргументом.

"В странах Европы индийский штамм "Дельта" тоже стал преобладать, но общая ситуация среди вакцинированных людей благоприятная. Так что это не более чем слухи", - заключил заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

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Теги:
коронавирус MERS, вакцинация

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