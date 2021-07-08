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"Гибридная форма жизни" – зачем Запад вкладывает в Молдову деньги

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Эволюция политических режимов "молодых" стран в западноевропейскую модель и успешно функционирующие демократические институты под вопросом.

Еще недавно всем, в том числе и маститым политологам, изречение Уинстона Черчилля: "Демократия — отвратительная форма правления, но ничего лучшего человечество пока не придумало", представлялось истиной. В какой-то момент что-то пошло не так, и постсоветские страны лучший тому пример. Неизбежность демократизации всех стран уже не кажется абсолютным законом.  

Политологи начали понимать, что сильно упростили картину мира, и авторитарные режимы не обязательно рождают либеральные демократии по чуть ли не биологическим законам. В связи с чем появились и новые термины – "страны с переходным типом демократии", "страны с гибридным режимом", "не либеральные демократии".

Терминов много, но описывают они одно и тоже – странные формы существования многих стран, "зависших" между авторитаризмом и либерализмом. Именно об этом расскажут российские эксперты Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин и эксперт Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Екатерина Шумицкая.

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