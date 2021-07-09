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Что Молдова может на самом деле получить от России

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Sputnik Молдова
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Интересны ли Российской Федерации молдавские фрукты и вино или это не более чем "дела давно минувших дней".

Молдова по факту уже не является аграрной страной, однако на всем постсоветском пространстве вызывает именно такие ассоциации – как "всесоюзный сад" и житница, где в изобилии произрастают прекрасные фрукты, овощи и делают хорошее и недорогое вино. Так оно, собственно, и было, но исключительно в контексте нахождения республики в составе СССР, когда не было возможности конкурировать с мировыми сельхозпроизводителями. Что сейчас Молдова может получить от России, а Россия от Молдовы как два независимых государства с собственными экономиками? Можно ли Молдове "выехать" на ностальгии? А также – реанимировались ли молдавские туристические агентства и куда едут молдаване. Обо всем этом расскажут кандидат экономических наук, доцент, заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки ВШЭ Денис Мельник и эксперт по туризму Светлана Чеботарь.  

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