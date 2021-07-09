Абзалов: почему Приднестровье - не Техас

Утро на Sputnik’e Абзалов: почему Приднестровье не Техас

Сокращение избирательных участков не является большой неожиданностью. До этого сократили избирательные участки в крупных агломерациях Российской Федерации, попытавшись их распределить в пользу небольших субъектов, где в небольших количествах живут граждане Молдовы - так называемый польский вариант. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил президент российского Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

"С самого начала происходит сокращение внешнего голосования, прежде всего, на тех территориях, которые связаны с одним из блоков, в данном случае речь идет о коммунистах и социалистах. А также увеличение избирательных участков на территориях, где голосуют за противоположную сторону, - это европейское направление", - считает эксперт.

Параллельно, продолжил Абзалов, происходит сокращение избирательных участков на тех территориях, где внутри страны голосуют за одну из политических организаций. Более того, даже на открытых участках для голосования будут возникать проблемы.

Эксперт считает, что поскольку речь идет о Приднестровье, где полноценно вывозить людей на другие участки достаточно проблематично, а власть интерпретирует это как подвоз, то сокращение числа участков для голосования за два дня до выборов является попыткой заузить возможности для голосования.

"Это то же самое, если бы в США в преддверии голосования промежуточных выборов в Конгресс взять и закрыть участки в Техасе, Юте или на Аляске. Это как бы слегка не соответствует нормативно-правовой системе", - заключил собеседник.

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